﻿ В гуаши и собачьих экскрементах: полиция Риги изъяла трех брошенных детей, Mixnews.lv

Происшествия |

Муниципальная полиция Риги в одном из домов обнаружила трех детей, проживающих в антисанитарных условиях.

В четверг полицейские получили сообщение о том, что некая женщина находится в алкогольном опьянении и не может позаботиться о своих детях.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили бабушку детей, которая передвигалась по комнате с трудом. Она сказала, что ее дочь отправилась погулять около часа назад, но не смогла дать номер ее телефона.

Полицейские обнаружили двух маленьких детей, которые были измазаны гуашью темного цвета. Третий ребенок, младенец, лежал в кроватке возле открытого окна. Только после замечания полицейских бабушка закрыла окно и дала ребенку бутылочку.

Сама квартира находилась в антисанитарных условиях. Например, на полу рядом лежали детские книжки, использованные подгузники, собачьи экскременты и корм.

Прибывшие в квартиру медики обнаружили, что у малыша температура, а еда в бутылочке, вероятно, испорчена. Было принято решение госпитализировать всех детей.

Так как с матерью было невозможно связаться, полицейские приняли решение изъять детей из семьи. Все три ребенка были переданы в кризисный центр, а материалы пересланы в сиротский суд и социальные службы.

Фото: Rīgas pašvaldības policija