﻿ В 1-й Рижской больнице прошли обыски: есть задержанные, Mixnews.lv

Происшествия |

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в рамках уголовного процесса в понедельник провело обыск на муниципальном предприятии "1-я Рижская больница" и задержало трех человек, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

В KNAB, между тем, сообщили, что уголовный процесс начат 5 апреля о злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

Уголовное дело связано с подозрениями, что должностное лицо больницы воспользовалось служебным положением при заключении договоров о закупках, а подрядчик строительных работ, возможно, подделал документы о проведенных строительных работах.

По делу проведено 12 обысков, изъято большое количество документов и носителей информации.

В KNAB подтвердили, что в настоящее время задержаны три человека.

Больница полностью принадлежит Рижской думе. В ее правление входят Наталья Злобина, Андрей Паварс и депутат думы Геннадий Севастьянов.

Оборот больницы в 2017 году составил 15,29 млн евро, прибыль - 191 433 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.

Фото: facebook.com/Rigas1Slimnica