﻿ Американские солдаты в поезде Лиелварде-Рига спасли жизнь пассажиру, Mixnews.lv

Американские солдаты в поезде Лиелварде-Рига спасли жизнь пассажиру (20)
Двое американских солдат, находящихся в Латвии в рамках операции Atlantic Resolve, 25 марта в поезде Лиелварде-Рига помогли пожилому человеку, которому во время поездки стало плохо. Об этом сообщается на сайте Минобороны Латвии со ссылкой на вооруженные силы США.
В этот день сержант штаба Стивен Янг отправился с авиационной базы в Лиелварде на поезде в столицу. Во время поездки он заметил, как рядом пожилой мужчина стал медленно сползать с сиденья.
Он подбежал к человеку и позвал на помощь капитана, авиационного медика Логана Горджеса, который установил, что у пожилого человека случился приступ.
Военные проверили дыхание и сердечную деятельность мужчины, после чего помогли ему встать и занять более удобное положение.
"Мы позвонил в службу 113. Приступ длился около 11 минут, это очень серьезно", - рассказал Горджес.
В итоге пассажир пришел в себя, в Риге его приняла бригада медиков.
Как отмечается в публикации, американские и другие военные регулярно проходят инструктаж, как поступать в подобных ситуациях.
Фото: dvidshub.net
В одной деревне немцы расположились, и как то одна бабулька выронила в своей хате керосиновую лампу и керосин разлился по полу дома и горел, проходящие мимо два немецких офицера забежали на крик и потушили возгорание, а через неделю в соседнем доме где они ночевали, у молодой мамы грудной ребенок плакал ночью и немец попросил его успокоить, а то спать мешает, у той не получилось, так он успокоил ребенка выстрелом в голову, а еще через 2-3 недели когда из села немцы выходили, поставили практически пол села к стенке и расстреляли!