﻿ Американские солдаты в поезде Лиелварде-Рига спасли жизнь пассажиру, Mixnews.lv

Происшествия |

Двое американских солдат, находящихся в Латвии в рамках операции Atlantic Resolve, 25 марта в поезде Лиелварде-Рига помогли пожилому человеку, которому во время поездки стало плохо. Об этом сообщается на сайте Минобороны Латвии со ссылкой на вооруженные силы США.

В этот день сержант штаба Стивен Янг отправился с авиационной базы в Лиелварде на поезде в столицу. Во время поездки он заметил, как рядом пожилой мужчина стал медленно сползать с сиденья.

Он подбежал к человеку и позвал на помощь капитана, авиационного медика Логана Горджеса, который установил, что у пожилого человека случился приступ.

Военные проверили дыхание и сердечную деятельность мужчины, после чего помогли ему встать и занять более удобное положение.

"Мы позвонил в службу 113. Приступ длился около 11 минут, это очень серьезно", - рассказал Горджес.

В итоге пассажир пришел в себя, в Риге его приняла бригада медиков.

Как отмечается в публикации, американские и другие военные регулярно проходят инструктаж, как поступать в подобных ситуациях.

Фото: dvidshub.net