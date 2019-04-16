﻿ Убило током в 3000 вольт: подросток погиб на крыше электрички, Mixnews.lv

Происшествия |

Желание одного подростка самоутвердиться и получить порцию адреналина закончилось трагично. В конце минувшей недели на вагоне одной из электричек Pasažieru vilciens был найден труп юноши, на теле которого виднелись следы от удара током, пишет Skaties.lv со ссылкой на программу Degpunktā.

Как предположили следователи, несовершеннолетний мальчик взобрался на крышу электрички и отправился в путь по маршруту из Риги в Тукумс. Вероятно, пытаясь пролезть под проводами высокого напряжения, мальчик получил смертельный удар током в 3000 вольт.

Эту информацию подтвердил представитель Pasažieru vilciens Эгон Алерс.

"В минувшее воскресенье сотрудники компании в ходе технического осмотра электрички обнаружили скончавшегося подростка. Его убило током. Мы, конечно, ни судмедэксперты, ни следователи, но судя потому, в каком месте его нашли, и в какой позе и с какими повреждениями, было очевидно, что смерть наступила от удара током", - сказал Алерс.

Представитель Pasažieru vilciens указывает, что поездки на крышах электричек - это чрезвычайно опасное занятие и родителям следует очень серьезно поговорить со своими детьми о потенциальной опасности.

Тем временем, личность подростка установлена, правоохранительные органы начали уголовным процесс. Также в полиции призвали тех, у кого есть важная для расследования несчастного случая информация звонить по телефону 67085929 или 110.

Напомним, ранее журналисты обратили внимание на новое "смертельное" увлечение подростков - поездки на крыше. Как ранее сообщала программа Degpunktā, прохожие у станции Торнякалнс в Риге засняли на видео двух молодых парней, которые ехали на крыше электрички. На кадрах видно, что ребята, рискуя своей жизнью, сидят на крыше последнего вагона.

Как заключили журналисты, к сожалению, приходится констатировать, что опасные поездки становятся любимым развлечением. Пару дней спустя после случая в Торнякалнсе, некий мужчина по имени Олафс, проезжая на машине, заметил похожую картину у железнодорожной станции Яняварты в Кенгарагсе. На этот раз молодые люди стояли на железнодорожных муфтах, соединяющих вагоны.

Источник: Skaties.lv