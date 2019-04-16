﻿ Очевидцы сообщают о взрывах на месте пожара в Пардаугаве, Mixnews.lv

Очевидцы сообщают о взрывах на месте пожара в Пардаугаве (1)

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Происшествия | 16 апреля 2019 года, 18:31

Во время пожара повышенной опасности на улице Шампетера в Риге было слышно несколько хлопков. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. Как предположил один из них, взорваться могли балоны с газом.

В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) Mixnews подтвердили, что на месте происшествия были слышны хлопки, однако было ли это взрывом и каковы его источники сказать не смогли. В ГПСС также сообщили что по состоянию на 18:30 тушение пожара продолжается. Ранее он был локализован.

Также в службе сообщили, что полиция эвакуировала жителей близлежащих районов и перекрыла территорию вокруг пожара. В ходе работ по ликвидации возгорания пострадал один пожарный, однако после осмотра врачей он вернулся к работе. Других пострадавших нет, указали в ГПСС.

Ранее стало известно, что в Пардаугаве горит здание площадью 1000 квадратных метров, материалы площадью 160 кв. м., а также два хозяйственных помещения площадью пять кв. м. каждое.

Фото: Skaties.lv

Комментарии 1
Саня29 минут назад
вот они-Рижские французкие улочки, ляпотаа
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