﻿ Очевидцы сообщают о взрывах на месте пожара в Пардаугаве, Mixnews.lv

Происшествия |

Во время пожара повышенной опасности на улице Шампетера в Риге было слышно несколько хлопков. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. Как предположил один из них, взорваться могли балоны с газом.

Šampētera ielā izcēlies pamatīgs ugunsgrēks. Dzirdami būkšķi, apkaimes ļaudis runā, ka bijusi arī gāzes balona eksplozija. pic.twitter.com/tL4jWtvgsu — Alberts Dinters (@AlbertsDinters) April 16, 2019

В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) Mixnews подтвердили, что на месте происшествия были слышны хлопки, однако было ли это взрывом и каковы его источники сказать не смогли. В ГПСС также сообщили что по состоянию на 18:30 тушение пожара продолжается. Ранее он был локализован.

Также в службе сообщили, что полиция эвакуировала жителей близлежащих районов и перекрыла территорию вокруг пожара. В ходе работ по ликвидации возгорания пострадал один пожарный, однако после осмотра врачей он вернулся к работе. Других пострадавших нет, указали в ГПСС.

Šampētera ielā lielā platībā ir aizdegusies angāra tipa vienstāva ēka. Uguns izplatījusies arī uz blakus esošo ēku. Notikuma vietā strādā 26 ugunsdzēsēji glābēji. Saistībā ar ugunsgrēka dzēšanas darbiem ir slēgta satiksme Šampētera ielā un Irlavas ielā, informē @ugunsdzeseji. pic.twitter.com/s1pFNpEkkz — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) April 16, 2019

Ранее стало известно, что в Пардаугаве горит здание площадью 1000 квадратных метров, материалы площадью 160 кв. м., а также два хозяйственных помещения площадью пять кв. м. каждое.

Фото: Skaties.lv