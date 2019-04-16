﻿ Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Огре, Mixnews.lv

Происшествия |

Во вторник около 18 часов в Огре в результате пожара в многоквартирном доме погиб один человек, об этом, как пишет Skaties.lv, сообщила представительница Государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце.

Вызов на объект в ГПСС получили в 17:59. Прибыв на место ЧП, пожарные констатировали, что открытым пламенем горит квартира на верхнем этаже здания.

Используя спасательные маски, из задымленного здания были спасены пять человек. В пожаре погиб один жилец.

В 19:26 пожар повышенной опасности был локализован.

Палкавниеце рассказала, что в квартире выгорело 25 квадратных метров жилья.

Из сообщений очевидцев в соцсети следует, что огонь охватил одну из квартир на 8 этаже дома по улице Тинужу, 9.

Тем временем, как сообщает аккаунт в Facebook Ogres apriņķa ziņas, согласно пока неофициальной информации, пожар возник от свечи, которую зажгла хозяйка квартиры, а сама заснула. Женщина погибла.