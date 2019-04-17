﻿ Жителей Бабите предупреждают об орудующих в поселке автоворах, Mixnews.lv

Происшествия |

Жителей поселка Пумпас, в Бабите, предупреждают о промышляющих там ворах, которые обходят окрестности и "чистят" машины. Судя по видео, размещенному в группе Babite на Facebook, двое неизвестных в масках и в черной одежде подошли одному из домов, один из них перепрыгнул забор, подошел к машине, подергал за ручку и удалился.

"Ночью 11.04.19. в 2:22 (время на камере не правильное) ходили гости целый час по поселку Pumpas. Будьте внимательны, у нас в поселке почти каждую неделю ходят. Есть двое, которые ходят по одному (этой ночью один из них у соседа украл комп из машины). А эти товарищи первый раз, но думаем что могут вернуться", - сказано в сообщении.

Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.