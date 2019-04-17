﻿ У Земитанского моста произошла авария с участием "скорой", Mixnews.lv

Происшествия |

Черный Renault и машина "скорой" помощи врезались друг в друга на перекрестке улиц Чака и Пернавас. На место происшествия уже приехали две бригады медиков. Об этом сообщил очевидец произошедшего, выложив фотографию в группу "ЕЗДЮКИ" в Facebook, на которой видны последствия столкновения двух машин.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 89 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 участников дорожного движения.

За различные нарушения правил дорожного движения оформлено 568 протоколов, в том числе 192 за превышение скорости, четыре - за агрессивное вождение и девять - за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Очевидцы также публикуют фотографию ДТП с участием "скорой", которая произошла накануне. На ней видно, как на перекрестке улиц Барона и Лачплеша машина скорой помощи врезалась в легковой автомобиль серого цвета.

Напомним, что в 2018 году на дорогах Латвии произошло 20 160 ДТП, в которых погибло 147 человек.