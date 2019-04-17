﻿ В ДТП у Земитанского моста со "скорой" пострадали четыре человека, Mixnews.lv

Происшествия |

В аварии между легковым авто и микробусом "скорой" помощи у Земитанского моста пострадали четыре человека, сообщает сообщество BreakingLV в соцсети Twitter, публикуя фото с места ЧП.

Как сообщалось, ДТП произошло на перекрестке Чака и Пернавас около 13-ти часов, где медицинский микроавтобус Opel встолкнулся с легковой Renault. Пострадали ехавшие в Renault люди.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ātrās palīdzības un vieglās automašīnas avārijā Pērnavas un Čaka ielu krustojumā #Rīga #Latvija cietuši četri cilvēki.

Mehti Rustamovs pic.twitter.com/mp5gNqjchB — BreakingLV (@breakinglv) 17 апреля 2019 г.

Как сообщалось, черный Renault и машина "скорой" помощи врезались друг в друга на перекрестке улиц Чака и Пернавас. На место происшествия уже приехали две бригады медиков. Об этом сообщил очевидец произошедшего, выложив фотографию в группу "ЕЗДЮКИ" в Facebook, на которой видны последствия столкновения двух машин.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 89 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 участников дорожного движения.

За различные нарушения правил дорожного движения оформлено 568 протоколов, в том числе 192 за превышение скорости, четыре - за агрессивное вождение и девять - за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: очевидцев из Twitter