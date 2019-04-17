﻿ Нянечка продавала наркотики на территории детского садика, Mixnews.lv

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Госполиция задержала нянечку детского садика во время продажи амфетамина на территории ее места работы, сообщил начальник Рижского Зиемельского участка Госполиции Норбертс Трепша.

Женщина подозревается в распространении наркотиков. Нянечку задержали в тот момент, когда она продавала 20 граммов амфетамина своему клиенту. Оба в настоящий момент помещены в изолятор под арест.

Также у нянечки нашли еще 20 граммов амфетамина. По данным Госполиции женщина не только распространяла наркотики, но и сама является наркоманкой.

В интересах следствия Трепша не сообщил, в каком именно районе состоялось задержание. Однако он отметил, что задержание было проведено корректно, чтобы психологически не пострадали воспитанники детского сада.

"Самые большие опасения были насчет детей, эта противоправная деятельность осуществлялась в самом детском садике, угрожая детям. Наркоманы физически находились на территории садика", — отметил Трепша.

Фото: Flickr/Alex Dodd, freeimages.com, pexels.com-Free Download