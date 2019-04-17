﻿ Нянечка продавала наркотики на территории детского садика, Mixnews.lv

Нянечка продавала наркотики на территории детского садика (14)
Госполиция задержала нянечку детского садика во время продажи амфетамина на территории ее места работы, сообщил начальник Рижского Зиемельского участка Госполиции Норбертс Трепша.
Женщина подозревается в распространении наркотиков. Нянечку задержали в тот момент, когда она продавала 20 граммов амфетамина своему клиенту. Оба в настоящий момент помещены в изолятор под арест.
Также у нянечки нашли еще 20 граммов амфетамина. По данным Госполиции женщина не только распространяла наркотики, но и сама является наркоманкой.
В интересах следствия Трепша не сообщил, в каком именно районе состоялось задержание. Однако он отметил, что задержание было проведено корректно, чтобы психологически не пострадали воспитанники детского сада.
"Самые большие опасения были насчет детей, эта противоправная деятельность осуществлялась в самом детском садике, угрожая детям. Наркоманы физически находились на территории садика", — отметил Трепша.
Фото: Flickr/Alex Dodd, freeimages.com, pexels.com-Free Download