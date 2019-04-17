﻿ Пожар в многоэтажке Ильгуциемса: на балконе горели вещи и шины, Mixnews.lv

Пожар в многоэтажке Ильгуциемса: на балконе горели вещи и шины
В среду вечером из-за горящего балкона из многоквартирного дома в Риге, на ул. Дзирциема, эвакуированы 50 человек, рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.
Сообщение о пожаре поступило незадолго до 21 часа. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в доме на шестом этаже открытым пламенем горит балкон, возникло сильное задымление.
По данным Государственной пожарно-спасательной службы, возгорание произошло на балконе, где горели бытовые вещи и шины. В 21.13 пожар был локализован, его тушение продолжается.
Ugunsgrēks izcēlies daudzstāvu dzīvojamās mājas dzīvoklī Dzirciema ielā #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) 17 апреля 2019 г.
Rita Livčāne pic.twitter.com/cTDeO41QUi
Šobrīd ugunsgrēks ir jau lokalizēts un tajā dega uz viena no balkoniem esošās sadzīves mantas un riepas.— VUGD (@ugunsdzeseji) 17 апреля 2019 г.