﻿ Пожар в многоэтажке Ильгуциемса: на балконе горели вещи и шины, Mixnews.lv

Происшествия |

В среду вечером из-за горящего балкона из многоквартирного дома в Риге, на ул. Дзирциема, эвакуированы 50 человек, рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Сообщение о пожаре поступило незадолго до 21 часа. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в доме на шестом этаже открытым пламенем горит балкон, возникло сильное задымление.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, возгорание произошло на балконе, где горели бытовые вещи и шины. В 21.13 пожар был локализован, его тушение продолжается.