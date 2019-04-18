﻿ Горела проводка: очередная эвакуация из аквапарка в Булдури, Mixnews.lv

Происшествия |

В аквапарке Līvu akvaparks уже второй раз за последнюю неделю была проведена эвакуация. Посетителей вывели в покрывалах из фольги на находящиеся вблизи теннисные корты. Об этом порталу Mixnews cообщили очевидцы. В прошлый раз посетителей эвакуировали в субботу, 13 апреля.

Как и в прошлый раз и на этот раз в здании было констатировано возгорание проводки, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

"Вызов был получен примерно в 17:03. По прибытии на место было констатировано возгорание проводки на площади 0,5 квадратных метра. Тут же возгорание было потушено", - рассказала Mixnews представитель ГПСС Инта Палкавниеце.

В минувшую субботу из-за возгорания проводки из здания были эвакуированы приблизительно 600 человек, об этом Mixnews также рассказала представитель ГПСС Инта Палкавниеце.