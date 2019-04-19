﻿ Под Ригой возникло сразу несколько опасных пожаров, Mixnews.lv

Происшествия |

В пятницу под Олайне возник пожар повышенной опасности - на большой площади горит лес, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В 14:21 ГПСС получила вызов в Олайнскую волость, где, по предварительной информации, горела прошлогодняя трава. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит лес, и пламя из-за сильного ветра быстро распространяется.

Paralēli paaugstinātas bīstamības ugunsgrēka dzēšanas darbiem, šodien līdz plkst. 16.45 ugunsdzēsēji glābēji steigušies uz 86 ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem 73 izsaukumi bija uz kūlas ugunsgrēkiem, pie tam daļa no ugunsgrēkiem vēl tiek dzēsti.



Esi atbildīgs - nededzini! https://t.co/EEP2OTMZpj — VUGD (@ugunsdzeseji) 19 апреля 2019 г.

Video no notikuma vietas: Olaines pagastā lielā platībā deg mežs pic.twitter.com/qxA2tls2W6 — TVNET (@Tvnet_portals) 19 апреля 2019 г.

В тушении пожара участвуют около 20 пожарных, шесть специализированных пожарных автомобилей, а также вертолет Национальных вооруженных сил.

Между тем, как сообщил корреспондент Mixnews, крупное возгорание прошлогодней травы возникло также на выезде из Риги в районе Юглы.

Как сообщили в ГПСС, вызов на Бривибас гатве поступил в 17:13, в районе возгорания возникло сильное задымление. Рядом с местом горения расположены гаражи, а также железнодорожная ветка в направлении Сигулды.

Движение транспортных средств при въезде из Риги может быть осложнено.

ГПСС на своей странице в Twitter призывает не приближаться к горящей траве, так как это опасно для здоровья.