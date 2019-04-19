﻿ Под Ригой возникло сразу несколько опасных пожаров, Mixnews.lv

Под Ригой возникло сразу несколько опасных пожаров (9)

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Происшествия | 19 апреля 2019 года, 17:19

В пятницу под Олайне возник пожар повышенной опасности - на большой площади горит лес, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В 14:21 ГПСС получила вызов в Олайнскую волость, где, по предварительной информации, горела прошлогодняя трава. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит лес, и пламя из-за сильного ветра быстро распространяется.

В тушении пожара участвуют около 20 пожарных, шесть специализированных пожарных автомобилей, а также вертолет Национальных вооруженных сил.

Между тем, как сообщил корреспондент Mixnews, крупное возгорание прошлогодней травы возникло также на выезде из Риги в районе Юглы.

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Как сообщили в ГПСС, вызов на Бривибас гатве поступил в 17:13, в районе возгорания возникло сильное задымление. Рядом с местом горения расположены гаражи, а также железнодорожная ветка в направлении Сигулды.

Движение транспортных средств при въезде из Риги может быть осложнено.

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ГПСС на своей странице в Twitter призывает не приближаться к горящей траве, так как это опасно для здоровья.

Комментарии 9
Студент2 часа назад
Иди обезьяна огонь тушить,хоть какая то польза от тебя будет!
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Latviešu Patriots2 часа назад
Vasarā tu te nebūsi - viltvārdi, tu tīrīsi Dublinā atejas, lai varētu komunālos parādus nomaksāt Ha Ha Ha
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Latviešu Patriots1 час назад
Darīt nav ko - tevi viltvārdi vest Ha Ha ha pats lops aizbrauksi Ha Ha Ha
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