﻿ В Пардаугаве пропал мужчина! Он плохо ориентируется в пространстве, Mixnews.lv

Происшествия |

19 апреля в Риге в районе Шампетерис пропал 28-летний Вадим, сообщает Bezvests.lv. У молодого человека наблюдаются нарушения речи — он может не назвать свое имя, не ориентируется в пространстве, один по городу обычно не передвигается.

Как сообщается, Вадим уехал на самокате с перекрестка ул. Шампетера и Ирлавас около 14 часов и до сих пор не вернулся назад, где находится — неизвестно.

Есть вероятность, что Вадим мог передвигаться от Золитуде по велодорожке в сторону Юрмалы. Эту дорогу он, возможно, помнит.

ПРИМЕТЫ: Рост 1,8 м, был одет в кофту (на молнии) и майку синего цвета, темные спортивные штаны. Обычного телосложения, волосы средней длины.

Просим всех, кто видел молодого человека или что-то знает о его возможном месте нахождения, срочно позвонить в полицию по номеру 110 или в Bezvests.lv по телефону 22 084 084.