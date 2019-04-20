﻿ Гибели одного подростка мало! Мальчики продолжают "смертельные развлечения", Mixnews.lv

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Смерть 14-летнего подростка на крыше электрички, когда мальчика убило сильнейшим разрядом тока, не останавливает подростков от опасного "развлечения". Латвийское телевидение получило видео очевидца, зафиксировавшего безрассудство парней.

14 gadus veca pusaudža nāve uz elektrovilciena jumta gūtā strāvas trieciena dēļ neattur citus zēnus no nāvējošās izklaides – vizināšanās, pieķeroties vilcienam no ārpuses. LTV saņēmusi kāda aculiecinieka video, kurā redzama divu puišu pārgalvība. https://t.co/S3ZqMMPias pic.twitter.com/K3n7Ts6aa3 — LTV Panorama (@ltvpanorama) 19 апреля 2019 г.

Развлечение подростков, когда они прикрепляются к электричке, схоже с игрой с миной или с самоубийством, считает главный технический инспектор Latvijas Dzelzceļa Дайнис Званерс.

"Раз в месяц обязательно приходит известие о том, что кто-то на едущем составе. И есть случаи, когда удавалось поймать. Рискуют жизнью. Тут нет сомнений. Это то же самое, что играться с каким-то зарядом или миной. Может, один раз не взорвется, но, как правило, несчастья не избежать. Скорость пассажирской электрички развивается до 120 км в час. В зависимости от конкретного места. Это равносильно самоубийству, ехать на составе!", - подчеркивает Званерс.

Мальчики не извлекают урок и из последней трагедии, когда подростка 14-ти лет на крыше электрички, следовавшей по маршруту Рига-Тукумс, убило сильнейшим разрядом тока. Тогда, как выяснилось позже, в этом "развлечении" участвовало двое подростков - они прятались в соединениях между вагонами.

В прошлом году на железнодорожной дороге было 16 случаев смерти, пострадали 9 человек. В этом году выжил один, скончались девять. Две из этих смертей были результатом самоубийства.По меньшей мере в 70 случаях машинистам удалось затормозить, увидев на путях людей.

Каждый год представители железной дороги отправляются по школам и с 3-6 тысячами учеников говорят, насколько опасны такие "развлечения".

"Родителям нужно работать со своими детьми. Это не означает, что их все время надо сопровождать. Надо позаботиться о том, чтобы у ребенка было какое-то увлечение и страсть. Если не хватает адреналина, то есть другие места, где его можно получить, в том числе спортивные площадки. И, если подросткам есть что делать, то они там и будут проводить время", - говорит Званерс.

Как сообщалось, несчастный случай произошел в 14 апреля. Как предположили следователи, несовершеннолетний мальчик взобрался на крышу электрички и отправился в путь по маршруту из Риги в Тукумс. Вероятно, пытаясь пролезть под проводами высокого напряжения, мальчик получил смертельный удар током в 3000 вольт.

Ранее журналисты обратили внимание на новое "смертельное" увлечение подростков - поездки на крыше. Как ранее сообщала программа Degpunktā, прохожие у станции Торнякалнс в Риге засняли на видео двух молодых парней, которые ехали на крыше электрички. На кадрах видно, что ребята, рискуя своей жизнью, сидят на крыше последнего вагона.

Как предположили следователи, несовершеннолетний мальчик взобрался на крышу электрички и отправился в путь по маршруту из Риги в Тукумс. Вероятно, пытаясь пролезть под проводами высокого напряжения, мальчик получил смертельный удар током в 3000 вольт.

Источник: Lsm.lv