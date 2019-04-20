﻿ Посетителей предупреждают о группе подростков, ворующих в Akropole, Mixnews.lv

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У недавно открывшегося торгово-развлекательного центра Akropole, возможно, орудует группа подростков, которая обворовывает машины. Кроме того, в самом центре также "работают" воры, сообщает Breaking.lv.

Как сообщила в группе "Ездуны" в Facebook Алена И, дети смотрят никто не закрыл ли двери машины на парковке. В случае, если видят, что кто-то садится в машину, отвлекают внимание человека, заставляя его выйти из машины, а остальные участники группы пытаются выкрасть из машины оставленные в ней вещи - кошельки, документы, борсетки, телефоны и так далее.

Другие посетители центра также признаются, что тоже видели группу подростков, а также рассказывают, как "работают" в самом магазине.

Сообщество Breaking.lv опубликовало также видео, на котором видно, что в Кенгарагсе, недалеко от центра "Акрополис"