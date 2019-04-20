﻿ "В ходе учений такое бывает": НВС начали проверку о снаряде на частной территории, Mixnews.lv

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В Национальных вооруженных силах (НВС) начата служебная проверка в связи с вызвавшим пожар снарядом, улетевшим за пределы полигона в Адажи, сообщила представитель НВС Сандра Брале.

В НВС пояснили, что в пятницу, около 11 часов на полигоне проводились стрельбы. В результате выстрела противотанковым снарядом, он вылетел на 10 метров за пределы границы территории полигона и в результате падения на территории частной территории, выгорело 600 квадратных метров леса.

Пожар был потушен с привлечением доступных НВС ресурсов.

После произошедшего представители НВС срочно связались с владельцем участка, чтобы информировать о расследовании и извиниться, а также оценить и уладить вопрос о возмещении ущерба.

Брале объяснила, что, несмотря на то, что во время военных учений обеспечиваются все возможные меры предосторожности и безопасность на первом месте, такие инциденты иногда могут случаться.

В НВС начата служебная проверки, в ходе которой будут выяснены обстоятельства, почему такой инцидент произошел и чтобы такое не повторялось.

НВС приносят извинения за доставленные неудобства, к тому же частному лицу будет компенсирован весь ущерб, возникший в результате инцидента. Министерство обороны и Национальные вооруженные силы проведут все возможные мероприятия, чтобы устранить последствия этого инцидента.

В ходе расследования будет выяснено, взорвался ли снаряд еще на территории полигона или вне него.

Напомним, как ранее сообщал Mixnews, на участок жителя Латвии в Сейском крае близ Адажского военного полигона вчера, 19 апреля упал снаряд Национальных вооруженных сил (НВС), образовав воронку внушительных размеров. Об этом Mixnews сообщил владелец участка Евгений.

По его словам, несмотря на территориальную близость к полигону, участок расположен в нескольких километрах.

"Мы находимся далеко за пределами полигона. Сначала идет полигон, потом демпферная зона — километров пять, и только потом частные территории", - сказал мужчина.

По его словам, он не находился на участке в момент инцидента, о произошедшем ему по телефону сообщил представитель НВС.

"Позвонил военный офицер НВС, сообщил, что с Адажского полигона улетел снаряд, который упал наш земельный участок. Воронка примерно четыре на четыре метра, метр глубиной. Возник пожар, приехала военная машина, двое военных тушат", - рассказал Евгений.