﻿ Взрывы в Шри-Ланке: более 300 человек пострадали, есть жертвы, Mixnews.lv

Взрывы в Шри-Ланке: более 300 человек пострадали, есть жертвы (7)
Происшествия | 21 апреля 2019 года, 09:42
Сегодня, 21 апреля, утром в Шри-Ланке, взорвалось шесть бомб, сообщает агенство AFP.
Три из них взорвались в отелях, а три в церквях, где верующие собирались на пасхальные богослужения.
Источники в полиции сообщают, что, как минимум, три бомбы взорвались в столице, городе Коломбо.
На данный момент погибло 52 человека, а пострадало более 300, однако это еще не финальные данные, сообщают источники в полиции Шри-Ланки.
Фото: Twitter
Где мусульмане всего мира с осуждениями этого теракта? Про Новую Зеландию буквально только вчера заткнулись.
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Каждый год одно и то же.Именно на Пасху происходят теракты,поэтому надо особенно проявлять бдительность и принимать все необходимые меры для безопасности.Ведь это так очевидно.А не после трагических событий усиливать охрану и делать вид,что делается для этого.
3
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Риня твитераст
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