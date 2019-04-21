﻿ Взрывы в Шри-Ланке: более 300 человек пострадали, есть жертвы, Mixnews.lv

Взрывы в Шри-Ланке: более 300 человек пострадали, есть жертвы (7)

фото

Происшествия | 21 апреля 2019 года, 09:42

Сегодня, 21 апреля, утром в Шри-Ланке, взорвалось шесть бомб, сообщает агенство AFP.

Три из них взорвались в отелях, а три в церквях, где верующие собирались на пасхальные богослужения.

Источники в полиции сообщают, что, как минимум, три бомбы взорвались в столице, городе Коломбо.

На данный момент погибло 52 человека, а пострадало более 300, однако это еще не финальные данные, сообщают источники в полиции Шри-Ланки.

Фото: Twitter

Комментарии 7
www1 час назад
Где мусульмане всего мира с осуждениями этого теракта? Про Новую Зеландию буквально только вчера заткнулись.
Ответить
Camilla1 час назад
Каждый год одно и то же.Именно на Пасху происходят теракты,поэтому надо особенно проявлять бдительность и принимать все необходимые меры для безопасности.Ведь это так очевидно.А не после трагических событий усиливать охрану и делать вид,что делается для этого.
Ответить
Саня1 час назад
Риня твитераст
Ответить