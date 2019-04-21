﻿ Взрывы в Шри-Ланке: более 300 человек пострадали, есть жертвы, Mixnews.lv

Происшествия |

Сегодня, 21 апреля, утром в Шри-Ланке, взорвалось шесть бомб, сообщает агенство AFP.

Три из них взорвались в отелях, а три в церквях, где верующие собирались на пасхальные богослужения.

Источники в полиции сообщают, что, как минимум, три бомбы взорвались в столице, городе Коломбо.

На данный момент погибло 52 человека, а пострадало более 300, однако это еще не финальные данные, сообщают источники в полиции Шри-Ланки.

Фото: Twitter