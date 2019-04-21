﻿ На Украине стартовал второй тур президентских выборов, Mixnews.lv

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На Украине стартовал второй тур президентских выборов (13)

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Происшествия | 21 апреля 2019 года, 10:38

Сегодня на Украине проходит второй тур выборов президента. Участки будут открыты до 20 часов.

Как сообщалось ранее, так как в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50%, для выбора президента Украины понадобился второй тур. В него прошли Владимир Зеленский с результатом более 30% голосов и Петр Порошенко, набравший почти вдвое меньше.

Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

Срок полномочий президента составляет пять лет. ЦИК обязан объявить итоги второго тура голосования до 1 мая включительно. До 3 июня должна состояться инаугурация новоизбранного президента.

Фото: Twitter/news24md

Комментарии 13
Саня1 час назад
завтра Потрох на осине висеть будет или бежит в СЩА?
Помниться как ты Хилоре Клиторне подлизывал, потом на ходу перобулся и стал Трампику, история повторяется )))))
5
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Gerda55 минут назад
повезёт если Порошенко в Гаагу отдадут
3
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Маня36 минут назад
Да уж, вместе с Путиным и ко, одна компашка
2
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