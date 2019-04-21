﻿ На Украине стартовал второй тур президентских выборов, Mixnews.lv

На Украине стартовал второй тур президентских выборов (13)
Происшествия | 21 апреля 2019 года, 10:38
Сегодня на Украине проходит второй тур выборов президента. Участки будут открыты до 20 часов.
Как сообщалось ранее, так как в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50%, для выбора президента Украины понадобился второй тур. В него прошли Владимир Зеленский с результатом более 30% голосов и Петр Порошенко, набравший почти вдвое меньше.
Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.
Срок полномочий президента составляет пять лет. ЦИК обязан объявить итоги второго тура голосования до 1 мая включительно. До 3 июня должна состояться инаугурация новоизбранного президента.
Фото: Twitter/news24md
Помниться как ты Хилоре Клиторне подлизывал, потом на ходу перобулся и стал Трампику, история повторяется )))))