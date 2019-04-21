﻿ На Украине стартовал второй тур президентских выборов, Mixnews.lv

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Сегодня на Украине проходит второй тур выборов президента. Участки будут открыты до 20 часов.

Как сообщалось ранее, так как в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50%, для выбора президента Украины понадобился второй тур. В него прошли Владимир Зеленский с результатом более 30% голосов и Петр Порошенко, набравший почти вдвое меньше.

Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

Срок полномочий президента составляет пять лет. ЦИК обязан объявить итоги второго тура голосования до 1 мая включительно. До 3 июня должна состояться инаугурация новоизбранного президента.

Фото: Twitter/news24md