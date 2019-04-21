﻿ Трагедия в Шри-Ланке: уже 156 убитых, новые взрывы, Mixnews.lv

Трагедия в Шри-Ланке: уже 156 убитых, новые взрывы (18)

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Происшествия | 21 апреля 2019 года, 12:17

Как уже сообщалось ранее, сегодня утром в Шри-Ланке произошла серия из шести взрывов.

На данный момент известно о 185 погибших, из них 35 иностранцев, и более чем 500 раненных. Данных о том, пострадали ли граждане Латвии, нет.

Также сообщается о двух новых взрывах, один из которых произошел рядом с городским зоопарком.

Причина взрывов пока неизвестна.

Фото: Twitter/Cnnbrk

Комментарии 18
Мда3 часа назад
Иди и сдохни в мучениях. Хотя твоя жизнь и так одна боль, мучайся..
12
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Саня3 часа назад
Христинские долбоёбы ещё не говорят, что это небесная кара им за притеснения мусульман и на всё есть божья воля и всё, что не делается, всё к лучшему?
Поди, ползают сейчас на коленях с приношениями вокруг мечетей.

160 убитых? Расстрелять 160 тысяч мусульман.
29
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Latviešu Patriots3 часа назад
Gan Dievs sods nāks pār musulmaņiem! Got mit uns!
13
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