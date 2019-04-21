﻿ Трагедия в Шри-Ланке: уже 156 убитых, новые взрывы, Mixnews.lv

Трагедия в Шри-Ланке: уже 156 убитых, новые взрывы (18)
Происшествия | 21 апреля 2019 года, 12:17
Как уже сообщалось ранее, сегодня утром в Шри-Ланке произошла серия из шести взрывов.
На данный момент известно о 185 погибших, из них 35 иностранцев, и более чем 500 раненных. Данных о том, пострадали ли граждане Латвии, нет.
Также сообщается о двух новых взрывах, один из которых произошел рядом с городским зоопарком.
Причина взрывов пока неизвестна.
Фото: Twitter/Cnnbrk
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