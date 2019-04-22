﻿ Элксниньш: нас с вице-мэром Риги обыскали в аэропорту "Рига", Mixnews.lv

Происшествия |

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие") заявил, что его и вице-мэра Риги Вадима Баранника обыскали в аэропорту "Рига". На своей странице в Facebook Элксниньш рассказал, что они возвращались с международного саммита лидеров в сфере развития городского транспорта, который проходил с 18 по 20 апреля в Москве.

По словам Элксниньша, его багаж был тщательно проверен, а к проведению досмотра была причастна Служба госбезопасности Латвии (СГБ). Как рассказал политик, "саму процедуру постарались обставить максимально зрелищно — с бегущим к таможенникам пограничником, который узнал меня при прохождении паспортного контроля, привлечением собак, раскладыванием нижнего белья, доскональным перетряхиванием всего багажа и фотографированием визитных карточек".

Согласно имеющейся у Элксниньша информации, аналогичные действия латвийская спецслужба применила и к вице-мэру Риги Вадиму Бараннику.