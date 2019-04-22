﻿ Элксниньш: нас с вице-мэром Риги обыскали в аэропорту "Рига", Mixnews.lv

Элксниньш: нас с вице-мэром Риги обыскали в аэропорту "Рига" (10)

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Происшествия | 22 апреля 2019 года, 11:04

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие") заявил, что его и вице-мэра Риги Вадима Баранника обыскали в аэропорту "Рига". На своей странице в Facebook Элксниньш рассказал, что они возвращались с международного саммита лидеров в сфере развития городского транспорта, который проходил с 18 по 20 апреля в Москве.

По словам Элксниньша, его багаж был тщательно проверен, а к проведению досмотра была причастна Служба госбезопасности Латвии (СГБ). Как рассказал политик, "саму процедуру постарались обставить максимально зрелищно — с бегущим к таможенникам пограничником, который узнал меня при прохождении паспортного контроля, привлечением собак, раскладыванием нижнего белья, доскональным перетряхиванием всего багажа и фотографированием визитных карточек".

Согласно имеющейся у Элксниньша информации, аналогичные действия латвийская спецслужба применила и к вице-мэру Риги Вадиму Бараннику.

Комментарии 10
Анна4 часа назад
Элксниньш всем этим правящим как кость в горле. Молодой и перспективный политик. Держитесь Андрей
4
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Леший4 часа назад
Саня , такую свинью , как ты навряд ли найдешь в Латвии , да и в ЕС .
2
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www4 часа назад
На хрен ненужная европеиская деревня, приехала на на хрен ненужныи московскии саммит, чтоб придать ему международности. Обсуждали как мегаполисы от пробок избавить. Пустозвоны блинские.
16
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