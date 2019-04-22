﻿ Латвиец задержан в аэропорту Италии за пьяный дебош, Mixnews.lv

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Гражданин Латвии был задержан итальянскими правоохранительными органами из-за неадекватного поведения во время полета из Риги, сообщили в Агентстве гражданской авиации.

По данным агентства, в течение всего полета гражданин Латвии постоянно употреблял алкоголь и просил летный экипаж обслужить его, используя матные слова. За несколько минут до посадки самолета, когда было активировано предупреждение "пристегнитесь", пассажир отправился в туалет. Летный экипаж призвал пассажира вернуться на свое место, но он стал вести себя агрессивно, кричал и применил физическую силу к экипажу.

Экипаж самолета попытался помочь пьяному пассажиру добраться до его места, но он стал более агрессивным. Пассажир сопротивлялся, после чего экипаж принял решение сообщить об инциденте пилоту самолета. После приземления самолета пассажир продолжал вести себя неадекватно, поэтому его передали итальянским правоохранителям для дальнейшего расследования.