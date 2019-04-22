﻿ Жителей предупреждают о повышенной пожароопасности в лесах Латвии, Mixnews.lv

Жителей предупреждают о повышенной пожароопасности в лесах Латвии (3)
С потеплением и продолжением засушливой погоды Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии объявило на всей территории страны желтое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.
Предупреждение распространяется на леса Риги и Рижского региона.
На прошлой неделе пожарные каждый день тушили более 10 пожаров, в некоторые сутки более 20.
Дожди, которые уменьшат пожароопасность, прогнозируются в Латвии не ранее пятницы, 26 апреля.
В первый день Пасхи в Латвии зарегистрировано 67 пожаров прошлогодней травы площадью 120 га. сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
С точки зрения площади самые большие пожары произошли в Декшарской волости Вилякского края, где на 35 га горела трава и на одном гектаре лес, а также в Вараклянской волости Вараклянского края, где трава горела на площади 50 га.
В воскресенье потушено также 12 лесных пожаров общей площадью 3,59 га, сообщает Государственная служба леса (ГСЛ). ГПСС в воскресенье зарегистрировала 13 лесных пожаров. Данные могут отличаться, потому что не каждый лесной пожар тушат как ГПСС, так и ГСЛ.
Фото: Artūrs Andrejs Blomkalns, Valsts policija