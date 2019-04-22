﻿ Жителей предупреждают о повышенной пожароопасности в лесах Латвии, Mixnews.lv

Жителей предупреждают о повышенной пожароопасности в лесах Латвии (3)

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Происшествия | 22 апреля 2019 года, 14:06

С потеплением и продолжением засушливой погоды Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии объявило на всей территории страны желтое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.

Предупреждение распространяется на леса Риги и Рижского региона.

На прошлой неделе пожарные каждый день тушили более 10 пожаров, в некоторые сутки более 20.

Дожди, которые уменьшат пожароопасность, прогнозируются в Латвии не ранее пятницы, 26 апреля.

В первый день Пасхи в Латвии зарегистрировано 67 пожаров прошлогодней травы площадью 120 га. сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

С точки зрения площади самые большие пожары произошли в Декшарской волости Вилякского края, где на 35 га горела трава и на одном гектаре лес, а также в Вараклянской волости Вараклянского края, где трава горела на площади 50 га.

В воскресенье потушено также 12 лесных пожаров общей площадью 3,59 га, сообщает Государственная служба леса (ГСЛ). ГПСС в воскресенье зарегистрировала 13 лесных пожаров. Данные могут отличаться, потому что не каждый лесной пожар тушат как ГПСС, так и ГСЛ.

Фото: Artūrs Andrejs Blomkalns, Valsts policija

Комментарии 3
Latviešu Patriots49 минут назад
Pilnībā Tev piekrītu!
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Patriot1 час назад
Mùsu ugunsdzèsèji ir lieliski sagatavoti un materiàli tehniski nodrosinàti. Visi ugunsgrèki bùs savlaicìgi nodzèsti. Seit nav Krievija, kur ir 40000 meźa ugunsgrèku un ir jau cietusi 650 cilvèku.
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Patriot35 минут назад
Es tevi mīlu!
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