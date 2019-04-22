﻿ Возле Кишэзерса горят сухая трава и подлесок, Mixnews.lv

Происшествия |

Сегодня во второй половине для в Риге на Яунциема гатве возле Кишэзерса загорелись сухая трава и подлесок, сообщили в Twitter Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

По словам очевидцев, над этим местом поднимался густой черный дым.

Как рассказала представитель ГПСС Инта Палкавниеце, вызов на место происшествия поступил в 14.45.

Visticamāk, ka tas ir no izsaukuma Jaunciema gatvē Rīgā, kur netālu no Ķīšezera bija redzami melni dūmi. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka deg kūla un meža zemsedze. Šobrīd ugunsdzēsēji glābēji veic šī ugunsgrēka dzēšanas darbus. — VUGD (@ugunsdzeseji) 22 апреля 2019 г.

Сейчас ведутся работы по тушению пожара и рассчитывается площадь горения.

В Латвии в этом году зарегистрировано уже более 2100 пожаров прошлогодней травы.