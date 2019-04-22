﻿ Возле Кишэзерса горят сухая трава и подлесок, Mixnews.lv

Возле Кишэзерса горят сухая трава и подлесок (4)

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Происшествия | 22 апреля 2019 года, 16:30

Сегодня во второй половине для в Риге на Яунциема гатве возле Кишэзерса загорелись сухая трава и подлесок, сообщили в Twitter Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

По словам очевидцев, над этим местом поднимался густой черный дым.

Как рассказала представитель ГПСС Инта Палкавниеце, вызов на место происшествия поступил в 14.45.

Сейчас ведутся работы по тушению пожара и рассчитывается площадь горения.

В Латвии в этом году зарегистрировано уже более 2100 пожаров прошлогодней травы.

Комментарии 4
Latviešu patriots1 час назад
это Latviešu patriots поджигает,ему почудились русские танки ,решил дымовую защиту сделать
1
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жгут тупые2 часа назад
перестаньте поджигать, негодяи
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Latviešu Patriots1 час назад
Atraduši sensāciju Lieldienās! Mūsu ugunsdzēsēji profesionāļi to nodzēsīs!
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