﻿ Министр распорядился закрыть Деглавский мост в Риге, Mixnews.lv

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Несмотря на то, что сегодня в Риге у Деглавского моста одно за другим пройдут два мероприятия Рижской думы и Министерства экономики с целью обсудить проблемы ремонта Деглавского моста, министр внутренних дел Сандис Гиргенс уже издал распоряжение закрыть мост для сообщения с четверга, 25 апреля.

"По моему мнению, органы Рижской думы не учитывают заключения экспертов, а также затягивают время с проведением повторной экспертизы, тем самым не соблюдая условия, обеспечивающие безопасность людей. Есть достаточно факторов, свидетельствующих, что мост угрожает жизням людей, поэтому я принял решение о его закрытии с четверга", - сказал Гиргенс.

Он сказал, что нормативные акты позволяют ему действовать таким образом в случаях, когда под угрозой находится жизнь людей, чтобы избежать трагедии.

Сегодня в 9 часов под мостом руководство Рижской думы, специалисты департамента сообщения и Рижского строительного управления встретятся с ремонтирующей мост компанией Kauno tiltai и авторами строительного проекта Inženierbūve, чтобы ознакомиться с техническим состоянием Деглавского моста.

В 10 часов у стадиона Daugava состоится пресс-брифинг с участием министра экономики Ральфа Немиро, Гиргенса и директора департамента контроля Государственного бюро по контролю за строительством (ГБКС) Мариса Демме.

Ранее ГБКС констатировало повреждения несущих конструкций моста. Ремонтные работы на нем приостановлены. Экспертиза моста продлится до конца мая.

Повреждения опор моста были констатированы после того, как были демонтированы находящиеся под мостом склады. С 10 апреля по мосту запрещено движение транспортных средств массой свыше 30 тонн.

Фото: wikimedia.org