﻿ Rīgas satiksme о Деглавском мосте: один маршрут закроем, другие перенаправим, Mixnews.lv

Rīgas satiksme о Деглавском мосте: один маршрут закроем, другие перенаправим (7)

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Происшествия | 23 апреля 2019 года, 11:36

Если закроют Деглавский мост, то один маршрут общественного транспорта могут на время закрыть, а остальные перенаправить. Об этом рассказал временный председатель правления Rīgas satiksme Эрнест Саулитис.

По его словам, сейчас по мосту идет семь маршрутов общественного транспорта. Один маршрут троллейбуса, возможно, будет закрыт, а остальные - перенаправлены вокруг моста.

Глава департамента сообщения Рижской думы Эмилс Яркинс считает, что больше всего от возможного решения закрыть мост пострадают те рижане, которые пользуются общественным транспортом.

Яркинс назвал это решение политическим и заявил, что, по его мнению, у моста не так много разрушающихся колонн, чтобы его закрывать.

Как сообщалось ранее, министр внутренних дел Сандис Гиргенс издал распоряжение закрыть мост для сообщения. Он дал департаменту сообщения Рижской думы время до четверга, чтобы провести все предварительные работы по перепланировке сообщения.

Фото: wikimedia.org

Комментарии 7
ЯЯЯ33 минуты назад
ПУЦЕ НОМЕР 2,тот сначала уволил Ушакова а потомначал собирать компромат и это фрукт сначала закоывает мост а потом будем ждать окончательного вывода экспертов по полученным данным экспертизы. Умей делать выводы из ошибок другого а на своих учатся ДУРАКИ если ты умнее экспертов по строительству то ты свой ум растрачиваеш не в том министерстве. Гиргенс, запрети купаться на пляжах, ведь, тьфу, тьфу, потенциально потонут десяток человек, сохрани им жизни. Вот латыш смеется насчет шоумена Зеленского а кто у нас усаживаются в министерские кресла, вспомнить только, кто у нас не побывал в кресле министра,,так называе мой обороны
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Atbilde34 минуты назад
Ušakovs bija pie varas Rīgas Domē sākot ar 2009.g. jūliju. Jautājums - vai tiešam līdz 2009.gadam visi tilti,pārvadi un ceļi bija tik perfektā stāvoklī un viss ir pēkšņi novecojis tieši Ušakova laikā? Vai tie, kas bija pie varas līdz minētajam laikam nenes nekādu atbildību?
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Вася41 минуту назад
А какой вариант? Троллейбусы пустят через Пурчик и по Чака? А тем кто живет на Авоту или работает там, ток как быть?
Автобусы пустят через Ж/Д переезд а потом по Пернавас или по Матиса? ну там же такое движение, всё время пробки из за товарников и аварий.
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