﻿ Rīgas satiksme о Деглавском мосте: один маршрут закроем, другие перенаправим, Mixnews.lv

Происшествия |

Если закроют Деглавский мост, то один маршрут общественного транспорта могут на время закрыть, а остальные перенаправить. Об этом рассказал временный председатель правления Rīgas satiksme Эрнест Саулитис.

По его словам, сейчас по мосту идет семь маршрутов общественного транспорта. Один маршрут троллейбуса, возможно, будет закрыт, а остальные - перенаправлены вокруг моста.

Глава департамента сообщения Рижской думы Эмилс Яркинс считает, что больше всего от возможного решения закрыть мост пострадают те рижане, которые пользуются общественным транспортом.

Яркинс назвал это решение политическим и заявил, что, по его мнению, у моста не так много разрушающихся колонн, чтобы его закрывать.

Как сообщалось ранее, министр внутренних дел Сандис Гиргенс издал распоряжение закрыть мост для сообщения. Он дал департаменту сообщения Рижской думы время до четверга, чтобы провести все предварительные работы по перепланировке сообщения.

Фото: wikimedia.org