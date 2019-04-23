﻿ Изнасиловал, забрал деньги и убил: мужчина получил пожизненное, Mixnews.lv

Изнасиловал, забрал деньги и убил: мужчина получил пожизненное (3)
Происшествия | 23 апреля 2019 года, 12:10
Суд вынес приговор насильнику, который пробрался в дом своей жертвы через окно, сексуально использовал ее, а затем задушил подушкой, сообщила представитель Генпрокуратуры Уна Реке.
Преступления были совершены летом 2017 года. После изнасилования, преступник потребовал, чтобы женщина отдала ему деньги. Она принесла насильнику деньги и вещи на сумму не менее 2330 евро, после чего он избил ее и задушил подушкой, а затем скрылся с места происшествия.
На закрытом заседании суд приговорил мужчину к пожизненному заключению с конфискацией имущества.
Фото: pxhere
Сто пудова очередной лобатый "виестурс"...
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Повесить сволочь.
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Mèsls sanèma pelnìtu sodu.
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