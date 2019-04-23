﻿ В Кенгарагсе пьяный велосипедист сбил девушку, Mixnews.lv

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В Кенгарагсе пьяный велосипедист сбил девушку (3)

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Происшествия | 23 апреля 2019 года, 21:03

Сегодня в Риге, на променаде в Кенгарагсе, двое велосипедистов сбили девушку. Как указывает очевидца в своей публикации на Facebook, на место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые выяснили, что велосипедисты находятся в состоянии алкогольного опьянения, констатировав у них в крови более двух промилле алкоголя.

На месте также работала Служба неотложной медицинской помощи, которая после осмотра, увезла девушку в больницу.

Напомним, за управление велосипедом в нетрезвом виде, если концентрация алкоголя в крови составляет от 0,5 до 1,0 промиллей – велосипедиста накажут штрафом в размере 40 евро. За концентрацию алкоголя в крови до 1,5 промиллей – на 120 евро, свыше 1,5 промиллей – на 170 евро. Такой же штраф ждет тех, кто отказывается пройти медицинскую проверку на содержание в крови алкоголя, наркотических и других одурманивающих веществ или попал в ДТП.

Подробнее с кодексом административных нарушений можно ознакомиться здесь.

Фото: vyksavkurse.ru

Комментарии 3
Карина3 минуты назад
дело в том што они её ещё и изнасиловали в ивзравщёной форме! поэтому эта машина видно на фото! присмотритесь!
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www25 минут назад
Это полиция сообщила еи про 2 промили? Что за авто стоит на променаде? Где девушка, где полиция, где скорая? Похоже на бабскии треп.
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маскачка1 минуту назад
бедня девушка!! и велосипед и изнасилование...
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