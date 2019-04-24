﻿ В ходе конфликта пьяному мужчине порезали голову на глазах у детей, Mixnews.lv

Происшествия |

11 апреля Рижская муниципальная полиция получила информацию от очевидцев, которые рассказали, что их соседи употребляют алкоголь и не в силах позаботиться о своих детях.

Прибывшие по указанному адресу полицейские застали на месте женщину и мужчину с кровоточащей раной на голове. Женщина объяснила, что в этот день у них гостила мать друга со своим сожителем. У них возник конфликт, во время которого друг пожилой дамы достал оружие и начал им угрожать. Незваных гостей выпроводили, но вся потасовка произошла на глазах у детей.

Один из полицейских направился в квартиру пары, где обнаружил двух детей. Старший мальчик пытался успокоить своего младшего братика. Во время драки дети телесных повреждений не получили. Старший мальчик подтвердил слова матери, что конфликт начали именно гости, что у них было с собой оружие, которое они спрятали под матрасом детской кроватки.

На место были вызваны сотрудники Госполиции, чтобы изъять оружие. Вскоре на место событий прибыли медики, которым передали пострадавшего.

Проведенная проверка показала в организме матери 2,55 промилле алкоголя.

Учитывая степень опьянения матери и обстоятельство, что никто из родственников не мог взять на себя заботу о детях, их доставили в кризисный центр.

Материалы дела для оценки были направлены в Рижский сиротский суд, в Рижскую социальную службу и в отдел по профилактике детских правонарушений Рижской муниципальной полиции. Нарушение правил ношения оружия рассмотрит Госполиция.

Фото: facebook.com/RigasPP