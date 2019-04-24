﻿ Мужчина получил пожизненный срок за пять лет насилия девятилетней падчерицы, Mixnews.lv

Мужчина получил пожизненный срок за пять лет насилия девятилетней падчерицы (4)

фото

Происшествия | 24 апреля 2019 года, 20:01

Суд Курземского района сегодня приговорил к пожизненному заключению мужчину за длительное сексуальное насилие над малолетней падчерицей, в результате которого девочка родила ребенка, сообщила представитель прокуратуры Уна Реке.

Обвиняемый, используя возраст дочери своей фактической жены и ее беспомощность, против воли девятилетней девочки совершал с ней половые акты и другие действия сексуального характера.

Насилие продолжалось на протяжении почти пяти лет. Рождение ребенка от насильника и психические страдания причинили потерпевшей необратимый ущерб, сказала представитель прокуратуры.

Кроме того, мужчина жестоко обращался еще с одним малолетним лицом, причиняя ему физические и моральные страдания.

В суде обвиняемый своей вины не признал.

Фото: Flickr/Lior Zilberstein

Комментарии 4
Latviešu Patriots8 минут назад
Tā tiešām būs pareizi!
Ответить
es12 минут назад
kada tur stariba kada vinam ir valoda.ta maita nirgajas cik gadus.lai pa vinu ta cietuma nirgajas un vinu visos caurumos ........ta bus pareizi
Ответить
Latviešu Patriots32 минуты назад
Nošaut tādu maitu! Simtprocentīgi ka šī nelieša dzimtā valoda nav Latviešu valoda!
Ответить