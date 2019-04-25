﻿ Пробка еще больше: на Вантовом мосту столкнулись три машины, Mixnews.lv

Пробка еще больше: на Вантовом мосту столкнулись три машины (9)
Происшествия | 25 апреля 2019 года, 14:48
На Вантовом мосту в Риге по направлению в центр сегодня днем произошла крупная авария с участием трех автомобилей, в связи с чем образовался значительный транспортный затор, сообщает Skaties.lv.
Как свидетельствуют фотографии и видео с места ДТП, машины столкнулись по принципу цепной реакции.
Ранее сообщалось, что с самого утра четверга в Риге наблюдаются существенные пробки, что связано с закрытием Деглавского моста, а также ремонтом на Брасовском мосту.
Напомним, Деглавский мост закрыт с 5 утра четверга. Водителей просят пересмотреть свои ежедневные маршруты и выбрать самый подходящий объездной путь ремонтной зоны.
Фото: Skaties.lv/Jānis Eglītis/TV3
Во власть сегодня пришли бездари, ими правят пиндосы. Ничего хорошего ждать не стОит. Чем дальше, тем хуже будет. Выбор небольшой:или уезжать, или терпеть, третьего варианта (бастовать) у нас нет. Нет в стране мужиков-бойцов, вывелись.
110
Ответить
Воры в законе приХватизировали все дорожные налоги, на ремонт моста и дорог денег нет, решили закрыть, создали коллапс в городе и сидят эти твари тихо, а их надо на вилы поднимать за такой беспредел. Эти воры разоряют страну и Ригу, госбюджет разворован в прошлом году, благодаря Куче. Гнать этих тварей надо. Во Франции народ гонит за увеличение цен на бензин на 10 центов, а мы сопли жуём и терпим этих воров-беспредельщиков.
26
Ответить
Закрой рот,мудень лабатый!
4
Ответить
Показать все (9)