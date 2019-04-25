﻿ Пробка еще больше: на Вантовом мосту столкнулись три машины, Mixnews.lv

Происшествия |

На Вантовом мосту в Риге по направлению в центр сегодня днем произошла крупная авария с участием трех автомобилей, в связи с чем образовался значительный транспортный затор, сообщает Skaties.lv.

Как свидетельствуют фотографии и видео с места ДТП, машины столкнулись по принципу цепной реакции.

Ранее сообщалось, что с самого утра четверга в Риге наблюдаются существенные пробки, что связано с закрытием Деглавского моста, а также ремонтом на Брасовском мосту.

Напомним, Деглавский мост закрыт с 5 утра четверга. Водителей просят пересмотреть свои ежедневные маршруты и выбрать самый подходящий объездной путь ремонтной зоны.

Фото: Skaties.lv/Jānis Eglītis/TV3