﻿ Пропавшего в феврале жителя Айзпуте рыбаки нашли мертвым, Mixnews.lv

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48-летний житель Айзпуте Ритварс Балтайскалнс, пропавший 21 февраля 2019 года, на этой неделе найден. К сожалению, без признаков жизни.

Об этом добровольцам bezvests.lv сообщил друг детства Ритварса Лаурис, который предпринимал несколько попыток поисков пропавшего, собирал местных добровольцев, но поиски, несмотря на все усилия друзей и родных, к сожалению, результата не дали.

На этой неделе, по словам друзей пропавшего, тело утонувшего мужчины было случайно обнаружено в Айзпутском водохранилище местными рыбаками. Без видимых признаков насильственной смерти.

Экспертиза подтвердила, что это пропавший Ритварс Балтайскалнс. Его похороны состоятся в пятницу, в 11.00 в Айзпуте.

Друзья погибшего мужчины благодарят за информационную и эмоциональную поддержку организацию bezvests.lv и всех, кто делился информацией о пропавшем.

Портал Mixnews.lv выражает самые глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего.