﻿ В рижском аэропорту экстренно приземлился самолет "Аэрофлота", Mixnews.lv

В рижском аэропорту экстренно приземлился самолет "Аэрофлота" (33)

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Происшествия | 26 апреля 2019 года, 15:31

Аэропорт Риги принял рейс "Аэрофлота" с сигналом бедствия. Об этом радио Baltkom сообщил глава Агентства гражданской авиации Латвии Марис Городцов.

Как сообщается, на борту Superjet 100-95B, который летел из Риги в Шереметьево, скорее всего, произошла разгерметизация. Самолет подал сигнал бедствия и после резко начал снижаться. По словам Городцова, посадка прошла успешно.

Между тем, как радио Baltkom сообщили в "Аэрофлоте", инцидент произошел из-за столкновения самолета с птицей.

"Капитан судна решил вернуть самолет из-за столкновения с птицей. Аэропорт Риги подтвердил возврат самолета. Посадка прошла штатно", - сообщили в авиакомпании.

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Также сообщается, что на посадочном поле дежурили спасатели и "скорая".

Комментарии 33
Хм1 час назад
Да сверхнадёжный лайнер,Россия рулит в авиастроении!!!Попала птица на скорости 1000 в час и самолёт без проблем сел обратно А Боинги просто валятся как куски говна и в хлам вместе с пассажирами
7
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Факт50 минут назад
Их изначально наш AirBaltic хотел закупать,потом ваши хуторские наССыские русофобы запретили,и купили вместо них бамбардиеры,которые больше на земле стоят и ломаются в каждом полёте,да ещё и в три раза дороже Российских самолётов
2
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yes33 минуты назад
за велодорожки целуй Ушакову ножки
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