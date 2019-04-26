﻿ Бывшего вице-президента Latvenergo приговорили к тюрьме, Mixnews.lv

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Верховный суд (ВС) приговорил к реальному лишению свободы бывшего вице-президента Latvenergo Айгара Мелько и консультанта Андрея Ливановича, обвинявшихся по одному из уголовных дел Latvenergo о взяточничестве, выяснило агентство LETA.

9 апреля 2018 года Рижский окружной суд приговорил к реальным тюремным срокам бывшего вице-президента предприятия Айгара Мелько, производственного директора Гунара Цветкова и руководителя предприятия Energy Consulting Андрея Ливановича.

Мелько был приговорен к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения с запретом занимать должности члена правления на государственных и муниципальных предприятиях на три года и шесть месяцев. Цветков получил три года и шесть месяцев тюрьмы с аналогичным запретом на три года, такое же наказание установлено Ливановичу.

ВС оставил этот приговор суда в силе. При этом ВС отменил вынесенный 9 апреля 2018 года приговор Рижского окружного суда в части, которой оставлен без изменений приговор суда первой инстанции о примененной в отношении юридического лица мере принудительного воздействия.

Как сообщалось, согласно обвинительному заключению, взятка была дана за то, чтобы в конкурсе Latvenergo по реконструкции гидроагрегатов Плявиньской ГЭС лучшим было признано предложение предприятия Alstom Power Sweden AB. Общая сумма взятки составляла 627,1 тыс. евро.

Дело должностных лиц Latvenergo Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало в 2010 году. Осенью 2012 года KNAB попросило прокуратуру привлечь к уголовной ответственности в общей сложности 17 человек.

Фото: Flickr/BIG Event