﻿ Прокуратура недовольна приговором лиепайским педофилам, Mixnews.lv

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Прокуратура не удовлетворена вердиктом, который был вынесен при пересмотре дела о педофилии в Лиепае. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

Сегодня прокурор подал в суд протест в связи с мягкостью приговора.

Более подробных комментариев прокуратура не предоставляет, ссылаясь на специфику дела.

Рассмотрев дело о лиепайских педофилах повторно, Курземский районный суд приговорил обоих обвиняемых к году тюремного заключения и пробационному надзору на два года, сообщили в Судебной администрации. Раннее обвиняемые были приговорены к принудительным работам.

В 2015 году суд приговорил мужчин 48 и 22 лет к принудительным работам и полицейскому надзору. Это решение в Лиепае, а позже и во всей Латвии сочли слишком мягким. В результате, приговор был обжалован.

Лиепайский суд приговорил двух мужчин к принудительным работам. В качестве аргумента приводилось то, что они признали свою вину. Жители Лиепаи вышли на акцию протеста, после чего в Ригу стали подавать апелляционные протесты и жалобы. В результате, мужчины отозвали свое признание, по их словам, на сделку со следствием их уговорил адвокат.

Пострадавшая девочка к тому времени уже жила в приемной семье.

В итоге Курземский окружной суд полностью отменил решение Лиепайского суда и направил дело на повторное рассмотрение.

Фото: Flickr/Liepāja