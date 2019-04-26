﻿ В Вилянском крае горит лес: жителей просят закрыть окна и двери, Mixnews.lv

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В Вилянском крае, в волости Соколку сегодня возник масштабный лесной пожар. Местных жителей призвали закрыть окна и двери, чтобы дым не проник в дома, пишет skaties.lv со ссылкой на Вилянское самоуправление.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Сандра Вейиня подтвердила, что сегодня в 12:43 служба получила вызов и сейчас на месте продолжают работу 24 пожарных, 8 автоцистерн, а также квадрацикл.

Вейиня указала, что в 20:04 пожар по периметру удалось ограничить. Лес горит на территории 4,8 гектара.

Вейиня подчеркнула, что помощь в тушении огня оказывает и владелец Стружанского болота, который обеспечил спасателей двумя моторными помпами и трактором. Также на месте происшествия работают представители самоуправления, которые обеспечили пожарных двумя дронами, с помощью которых можно оценить распространение огня.

В ГПСС указали, что огонь пока не локализован.

Как ранее сообщалось, латвийские леса сравнили с пороховой бочкой. На сегодняшний день в Латвии зарегистрированы 307 лесных пожаров, которые уничтожили 181 гектар леса, в том числе 83 гектара молодняка, сказал в интервью LTV представитель Государственной службы леса Зигмундс Яункикис.

Больше всего горела лесополоса приграничная с Ригой и c Даугавпилсом. При этом, из-за сухой и солнечной погоды риски лесных пожаров только усиливаются.

"Лес сухой как пороховая бочка", - сказал Яункикис. Он напомнил, что искру могут вызвать и транспортные средства, поэтому ехать на машине в лес, съезжая с дороги, сейчас также запрещено.

Latvijas valsts meži призывают избегать любого открытого огня в лесу или вблизи леса. Увидев пожар, надо срочно звонить по телефону 112.

Фото: ГПСС, Госполиция