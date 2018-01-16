Калейдоскоп

Латвийцы пережили самую холодную зиму за пять лет (+ОПРОС) ( )

Афиша. В Риге пройдёт вечер “Модильяни. Искусство любви”

Режиссёр представит в Риге фильм-лауреат «Золотого Орла»

Конкурс! Выиграй поездку на двоих в Анталью! ( )

Втулкам от туалетной бумаги нашли странное применение ( )

Встретились самый высокий в мире мужчина и самая маленькая женщина ( )

Афиша: выставка “Третьим будешь?” ( )

Латвию накрыл снегопад; десятки жителей без электричества (+ОПРОС) ( )

Давайте поиграем с цветами: молодожены прислали фотографу 30 страниц замечаний ( )

В Италии кот получил наследство в €30 тысяч ( )

Синоптики обещают, что снега в Латвии станет больше ( )

Дочь Юлиана Семенова раскроет загадку Штирлица ( )