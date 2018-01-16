Калейдоскоп
Латвийцы пережили самую холодную зиму за пять лет (+ОПРОС) (19)
Афиша. В Риге пройдёт вечер “Модильяни. Искусство любви”
Режиссёр представит в Риге фильм-лауреат «Золотого Орла»
Конкурс! Выиграй поездку на двоих в Анталью! (5)
Втулкам от туалетной бумаги нашли странное применение (4)
Встретились самый высокий в мире мужчина и самая маленькая женщина (1)
Афиша: выставка “Третьим будешь?” (1)
Латвию накрыл снегопад; десятки жителей без электричества (+ОПРОС) (36)
Давайте поиграем с цветами: молодожены прислали фотографу 30 страниц замечаний (1)
В Италии кот получил наследство в €30 тысяч (3)
Синоптики обещают, что снега в Латвии станет больше (7)
Дочь Юлиана Семенова раскроет загадку Штирлица (4)
Бывает хуже: в Якутии установились морозы в минус 70 (7)