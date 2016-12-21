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На Рождество погоду в Латвии будут определять атлантические циклоны, поэтому ожидаются осадки и порывистый ветер, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Уже 22 и 23 декабря местами ожидаются осадки, в основном в виде дождя. В ночь на пятницу, 23 декабря на юго-востоке и востоке Латвии выпадет снег. Скорость ветра порывами на побережье достигнет 14 метров в секунду, а температура воздуха существенно не изменится.

Тем временем 24 декабря южный, юго-западный ветер усилится до 11-16 метров в секунду, а на побережье - до 16-21 метров в секунду. Ожидаются осадки, в основном в виде дождя, местами сильного. Температура воздуха составит от -1 до +9 градусов.