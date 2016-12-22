Калейдоскоп |

От новогодней ночи мы все ждем волшебства и приключения. Эту главную ночь, задающую настроение всему последующему году, мы стараемся провести в хорошей компании среди друзей, желательно вне дома (кому охота первого числа убирать посуду и конфетти?!), и в то же время в непринужденной атмосфере семейного праздника.

Лучший юрмальский ресторан Giardino приглашает встретить новый 2017-й год по-домашнему уютно: самое большое наслаждение новогодних торжеств, когда каждый из гостей чувствует себя хозяином вечера. Никакого строгого дресс-кода и официального регламента - веселимся и гуляем всю ночь, свободно перемещаясь по всем помещениям ресторана Giardino.

На первом этаже наслаждаемся изысканными закусками специального новогоднего меню от шеф-повара ресторана Giardino Джоржио Бикорни, превратившего приготовление блюд итальянской кухни в высокое искусство. В стоимость билета также включена бутылка искрящегося итальянского просекко (на двух человек).

Феерическое музыкальное шоу представляет коллектив Jussendo Band, исполняющий мировые хиты в стиле Soul, R&B, Pop, Funk.

Музыкальный нон-стоп для желающих потанцевать обеспечивает DJ Fabriks.

Бой новогодних курантов встречаем бокалом шампанского, а желающие могут продолжить общение под бокал изысканного вина из уникальной коллекции винотеки Giardino. Мужчины всегда найдут тему для разговора, уединившись в сигарном клубе на втором этаже ресторана. Там же всю ночь работает бар с напитками и закусками.

Giardino располагает к неспешному наслаждению изысканной кухней, благородным и стильным интерьером, при этом чувствуя себя в тесном кругу друзей. Встречайте утро нового года со вкусом!

Стоимость входного билета 250 евро. Зарезервировать столик лучше заранее по телефону 677 17 555.