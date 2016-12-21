airBaltic показал первый в мире балет с использованием самолета (7)
Калейдоскоп | 21 декабря 2016 года, 18:20
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic поставила первый в мире балет с использованием самолета. Видео этого шоу было выложено на официальной странице перевозчика в Facebook.
Балет «Щелкунчик» был воспроизведен с помощью лайнера Bombardier CS300, а также нескольких машин, в частности, самоходных пассажирских трапов. Над постановкой представления работал профессиональный хореограф.
Напомним, airBaltic заказала 20 новых самолетов CS300.
Видео: airBaltic / Facebook
Источник: Lenta.ru
Красавы! Молодцы!!!
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Не увидел ничиво, кроме банальной рекламы того жэ лайнера. Думаецца, шо цэ творение производителя лайнера, бесплатный бонус при покупке. Обломилася мне. Настроился на прорыв, а нарвался на стандартную рыгламу. Неее, ну явна не уорхоллы. И, чесна говоря, сделал бы занятнее. И эта не хвастаюся, а просто уверен, шо дажэ соседи по этажу сняли бы крутее. Только сам заголовок крут, но не соответствует содержанию.
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Чайковский однако !(домбрава не щёлкай зубами) :)
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