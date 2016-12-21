Калейдоскоп |

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic поставила первый в мире балет с использованием самолета. Видео этого шоу было выложено на официальной странице перевозчика в Facebook.

Балет «Щелкунчик» был воспроизведен с помощью лайнера Bombardier CS300, а также нескольких машин, в частности, самоходных пассажирских трапов. Над постановкой представления работал профессиональный хореограф.

Напомним, airBaltic заказала 20 новых самолетов CS300.

Видео: airBaltic / Facebook