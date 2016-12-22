Калейдоскоп |

Крик актера Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем, сообщает The Independent.

Ранее вышел трейлер «Мумии», где в одной из сцен герой Круза кричит перед гибелью. Затем, пишет газета, случилось нечто «удивительное». Компания IMAX случайно опубликовала ролик без звуковых эффектов, в котором голоса слышно отчетливее, в том числе крик Круза.

Интернет-пользователи не смогли пройти мимо этого клипа, и неизбежно начали появляться мемы. В частности, было обнародовано видео с отрывками из знаменитых фильмов, где так называемый «крик Вильгельма» был заменен на вопль Круза.

Крик Вильгельма – популярный звуковой эффект, использующийся в кино и на ТВ. Впервые его использовали в вестерне «Далекие барабаны» (1951). Услышать его можно более чем в 200 картинах, среди которых «Звездные войны».