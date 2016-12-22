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Стремление трех братьев из южноафриканской провинции Лимпопо повысить свою мужественность привело к трагедии. Молодые люди, страдающие импотенцией из-за семейного проклятия, были растерзаны родичами крокодилицы, которую им велел изнасиловать шаман.

Убитый горем отец братьев рассказал изданию Mzansi Live, что амулет под названием "муфи" должен был защитить участников ритуала от агрессии со стороны крокодилов. Они должны были поймать жертву в стоячей воде и по очереди изнасиловать. По неизвестным причинам амулет не сработал, и молодые люди были растерзаны соплеменниками обесчещенной крокодилицы.

Родственники погибших утверждают, что не имеют никаких претензий к шаману, выдавшему амулет и отправившему братьев насиловать животное, поскольку жителям региона хорошо известны случаи, когда подобные ритуалы успешно решали проблемы с потенцией.

"Это большая потеря для семьи. Ребята сделали смелый выбор. Они были женаты и хотели избежать разводов, поэтому решили провести ритуал. Браки укрепляются в спальне, а у моих родственников были проблемы с потенцией. Мы потеряли драгоценные жизни и оплакиваем их, но небеса ликуют, потому что получили чистые души. Мы не сомневаемся в действиях шамана, нам остается только принять то, что произошло", - говорит отец погибших.

Тела двоих его сыновей удалось найти, третье, по всей видимости, было съедено крокодилами.

Как отмечают южноафриканские СМИ, власти Лимпопо регулярно предупреждают население об опасности традиционных ритуалов, которые могут быть опасны для жизни. О том, ставился ли вопрос о жестоком обращении с животными, не сообщается.

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