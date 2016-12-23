Калейдоскоп |

Под влиянием атлантических циклонов следующие четыре дня в Латвии будут теплыми, но ветреными и дождливыми, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Ожидается, что самый сильный ветер будет дуть в субботу утром и днем, а также в понедельник и вторник. В большинстве регионов скорость ветра порывами не превысит 20 метров в секунду, сильнее он будет только на побережье.

Во все праздничные дни ожидаются осадки - в основном кратковременный дождь. Самым дождливым и самым теплым будет понедельник, когда температура воздуха достигнет +5,+9 градусов. В субботу, воскресенье и во вторник температура воздуха составит 0,+5 градусов.

После Рождества станет немного прохладнее и местами выпадет снег. Однако в новогоднюю ночь в соответствии с текущими прогнозами температура воздуха также будет выше нуля, возможны дождь и порывистый ветер.