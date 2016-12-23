Калейдоскоп |

Фигурку из трех шарообразных частиц диоксида кремния общей высотой менее трех микронов создали ученые из Университета Западного Онтарио. Фото результата они выложили в Twitter.

Ученые поставили друг на друга три «шарика» диоксида кремния размером в 0,9 микрон и сфокусированным ионным пучком вырезали в верхнем глаза и рот. Руки и нос «снеговика» выполнены из платины. Разглядеть «снеговика» можно только в электронный микроскоп – его размер в десятки раз меньше толщины человеческого волоса (75 микрон). На сегодняшний день это самая маленькая фигурка, отобравшая звание рекордсмена у своего предшественника высотой в 10 микрон.

В человеческом организме диоксид кремния находится во всех тканях, играя важную роль в образовании коллагена.