Ученые слепили самого мелкого в мире "снеговика" (3)

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Калейдоскоп | 23 декабря 2016 года, 19:50

Фигурку из трех шарообразных частиц диоксида кремния общей высотой менее трех микронов создали ученые из Университета Западного Онтарио. Фото результата они выложили в Twitter.

Ученые поставили друг на друга три «шарика» диоксида кремния размером в 0,9 микрон и сфокусированным ионным пучком вырезали в верхнем глаза и рот. Руки и нос «снеговика» выполнены из платины. Разглядеть «снеговика» можно только в электронный микроскоп – его размер в десятки раз меньше толщины человеческого волоса (75 микрон). На сегодняшний день это самая маленькая фигурка, отобравшая звание рекордсмена у своего предшественника высотой в 10 микрон.

В человеческом организме диоксид кремния находится во всех тканях, играя важную роль в образовании коллагена.

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
леший 17 часов назад
очень нужное дело----просто на эти деньги, которые учёные потратили на создание снеговика---Латвия могла бы прожить полгода
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Алекс14 часа назад
Рассчет выложи, эксперт !
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sas2 часа назад
Где ведро, пуговицы,метла, пальцы?!!
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