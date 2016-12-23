Калейдоскоп |

В Happy Art Museum открылась выставка работ учеников Mosaic Art Studio Вадима Эглитиса-Верника.

Мозаика - один из самых древних видов декоративно-прикладного искусства. На выставке художественная мозаика представлена в двух техниках исполнения - римской и византийской, работы созданы из мрамора, травертина и смальты.

На открытии выставки мозаичное панно "Зимородок" -- совместная работа Ольги Малаховой и Вадима Эглитиса-Верника -- было приобретено гостем выставки, а вырученные средства переданы благотворительному обществу ARTISSIMO для поддержки молодых музыкантов (попечитель -- директор Фонда Германа Брауна, Инна Давыдова).

Выставку можно посмотреть ежедневно до 10 января с 13.00 до 21.00 в Happy Art Museum (7 этаж GALLERIA RIGA).