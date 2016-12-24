Суббота в Латвии выдастся пасмурной, ветреной и дождливой
Калейдоскоп | 24 декабря 2016 года, 09:29
В Латвии усилится ветер, в частности в субботу на западном Курземском морском побережье южный, юго-восточный ветер в порывах усилится до 18-22 метров в секунду, на остальной территории страны утром и днем - до 12-17 метров в секунду. К вечеру ветер немного утихнет.
День будет преимущественно пасмурный, с запада начнет проясняться. Временами ожидается дождь, на востоке Латвии местами с мокрым снегом.
Автодороги местами обледенеют.
Днем воздух прогреется до +1..+6 градусов.
В Риге в субботу временами дождь, скорость южного, юго-западного ветра в порывах может достигать 15 метров в секунду.
Вечером осадков не ожидается, небо частично прояснится, ветер стихнет до умеренного. Температура воздуха ночью от +1 до +2, в середине дня +4 градуса.