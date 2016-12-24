Калейдоскоп |

В Латвии усилится ветер, в частности в субботу на западном Курземском морском побережье южный, юго-восточный ветер в порывах усилится до 18-22 метров в секунду, на остальной территории страны утром и днем - до 12-17 метров в секунду. К вечеру ветер немного утихнет.

День будет преимущественно пасмурный, с запада начнет проясняться. Временами ожидается дождь, на востоке Латвии местами с мокрым снегом.

Автодороги местами обледенеют.

Днем воздух прогреется до +1..+6 градусов.

В Риге в субботу временами дождь, скорость южного, юго-западного ветра в порывах может достигать 15 метров в секунду.

Вечером осадков не ожидается, небо частично прояснится, ветер стихнет до умеренного. Температура воздуха ночью от +1 до +2, в середине дня +4 градуса.