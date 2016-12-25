Синоптики пообещали, что в Латвию придет снежная зима (2)
Калейдоскоп | 25 декабря 2016 года, 11:30
В начале января в Латвии, возможно, наступят холода, об этом свидетельствует предварительный прогноз Global Forecast System, пишет NRA.
После Рождества станет немного прохладнее и местами выпадет снег, но в конце года и в ночь на 1 января вновь прогнозируется теплая погода.
Согласно нынешним прогнозам со 2 января в Латвию начнут поступать холодные воздушные массы, также пойдет снег.
Также и в Европе данные мониторинга прогноза погоды (ECMWF) свидетельствуют, что после 2 января ожидаются отвечающие зиме погодные условия.
Прогнозируется, что в Новогоднюю ночь в Латвии будет дуть порывистый юго-западный ветер, местами кратковременный дождь,температура воздуха +1..+6 градусов.
Источник: nra.lv
Исходя из реальной ситуации и схем развития синоптических процессов, а также принимая во внимание живые индикаторы природы, с большой вероятностью можно говорить, что на Старый Новый год завьюжит метель, вслед ударят настоящие Крещенские морозы. И это обязательно случится. Январь никогда и никому не отдает свои привилегии. А февраль по фенологическим приметам обещает быть самым холодным месяцем в эту зиму, к тому же, многоснежным. Так что наберемся терпения и будем ждать. А то уж совсем расслабились мы, изнежились, отвыкли, да и попросту позабыли, какая она бывает, латвийская зима.