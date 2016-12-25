Калейдоскоп |

В начале января в Латвии, возможно, наступят холода, об этом свидетельствует предварительный прогноз Global Forecast System, пишет NRA.

После Рождества станет немного прохладнее и местами выпадет снег, но в конце года и в ночь на 1 января вновь прогнозируется теплая погода.

Согласно нынешним прогнозам со 2 января в Латвию начнут поступать холодные воздушные массы, также пойдет снег.

Также и в Европе данные мониторинга прогноза погоды (ECMWF) свидетельствуют, что после 2 января ожидаются отвечающие зиме погодные условия.

Прогнозируется, что в Новогоднюю ночь в Латвии будет дуть порывистый юго-западный ветер, местами кратковременный дождь,температура воздуха +1..+6 градусов.