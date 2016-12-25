Синоптики пообещали, что в Латвию придет снежная зима (2)

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Калейдоскоп | 25 декабря 2016 года, 11:30

В начале января в Латвии, возможно, наступят холода, об этом свидетельствует предварительный прогноз Global Forecast System, пишет NRA.

После Рождества станет немного прохладнее и местами выпадет снег, но в конце года и в ночь на 1 января вновь прогнозируется теплая погода.

Согласно нынешним прогнозам со 2 января в Латвию начнут поступать холодные воздушные массы, также пойдет снег.

Также и в Европе данные мониторинга прогноза погоды (ECMWF) свидетельствуют, что после 2 января ожидаются отвечающие зиме погодные условия.

Прогнозируется, что в Новогоднюю ночь в Латвии будет дуть порывистый юго-западный ветер, местами кратковременный дождь,температура воздуха +1..+6 градусов.

Источник: nra.lv
Комментарии 2
Михаил 6 часов назад
Насчет того, "что после 2 января ожидаются отвечающие зиме погодные условия" - несколько погорячились прогнозисты Global Forecast System. Хотя, если устойчивые морозы установятся, скажем, 20 января, то словоблуды скажут "всё ОК", это же после 2 января...
Исходя из реальной ситуации и схем развития синоптических процессов, а также принимая во внимание живые индикаторы природы, с большой вероятностью можно говорить, что на Старый Новый год завьюжит метель, вслед ударят настоящие Крещенские морозы. И это обязательно случится. Январь никогда и никому не отдает свои привилегии. А февраль по фенологическим приметам обещает быть самым холодным месяцем в эту зиму, к тому же, многоснежным. Так что наберемся терпения и будем ждать. А то уж совсем расслабились мы, изнежились, отвыкли, да и попросту позабыли, какая она бывает, латвийская зима.
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Дуся1 час назад
Придёт зима, выпадет снег, а убирать его никто не будет. Деньги на уборку и вывоз снега попилят, а люди будут руки-ноги-шеи себе ломать.
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