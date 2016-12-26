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Сегодня на большей части территории Латвии ожидаются осадки в виде дождя и сильный порывистый ветер, сообщают латвийские синоптики.

Температура воздуха в Курземе и Земгале составит +7..+9 градусов, но востоке страны до +2..+4 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды.

В понедельник утром на Колке температура воздуха повысилась до +10,2 градуса - это новый рекорд тепла для 26 декабря в Латвии, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Прежний рекорд был зарегистрирован 26 декабря 2011 года в Мерсрагсе, когда температура составила +10,0 градуса.

Температура воздуха в понедельник поднялась немного выше, чем прогнозировалось ранее.

Сегодня в основном будет пасмурная погода. Южный, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

В Риге будет пасмурно и дождливо, воздух прогреется до +7..+8 градусов. Юго-западный ветер будет дуть порывами до 10 метров в секунду.

25 декабря самая высокая температура воздуха в Европе была +18..+20 на побережье Средиземноморья. Самая низкая температура зафиксирована вчера на Севере Скандинавии -26 градусов.

25 декабря в Латвии почти на всей территории страны хоть на короткое время выглянула солнце - редкое явление в этом месяце.

В Риге солнце последний раз светило 12 декабря, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. На большей части территории страны солнца не видели как минимум десять дней. На этой неделе оно светило только в некоторых местах в Курземе.