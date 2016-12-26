Калейдоскоп |

Благодаря установившейся во второй половине декабря не типично теплой погоде, в латвийских лесах еще можно найти лисички.

Некий молодой человек разместил в социальной сети Twitter микроблог, в котором рассказал, что на Рождество в лесах Латвии можно найти грибы лисички.

"На поджарку еще не набрал, но первые рождественские лисички есть!", - написал мужчина.

Mērcei vēl nesanāk, bet pirmās Ziemassvētku gailenes ir klāt! pic.twitter.com/wKHBFqeMGk — Varis V.V. (@varisvv) December 25, 2016

Как сообщалось, в декабре прошлого года некоторые латвийцы делились в социальных сетях фотографиями с лисичками. Как тогда рассказала миколог Диана Мейере, теплой зимой такое случается. Для нынешнего климата это нормально.

Лисички встречаются повсеместно в лесах умеренного климата. Образует плодовые тела, расположенные группами, часто очень многочисленными, часто появляются летом после грозовых дождей. Сезон – начало июня, затем август — октябрь. Видимо, вместе с потеплением климата, теперь эти грибы можно будет собирать до Рождества.