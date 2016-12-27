Калейдоскоп |

В самом конце года и 1 января в Латвию снова придут теплые воздушные массы, будет ветрено и временами дождливо, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Самая низкая температура воздуха на этой неделе ожидается в четверг утром, 27 декабря, когда воздух остынет до -2, -7 градусов. Но в тот же день, с северо-запада придет теплый атмосферный фронт, и в последние два дня года температура воздуха вновь повысится.

По нынешним прогнозам, в новогоднюю ночь и 1 января в Риге будет +2, +8 градусов, а начиная со 2 января похолодает и пойдет снег.